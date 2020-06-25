Артур Григорьянц: Считаем недопустимым отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора

- КДК РФС применил к клубам, допустившим грубые нарушения социальной дистанции зрителями на стадионе, а также к некоторым игрокам, которые взаимодействовали с болельщиками и представителями СМИ во время и после матча. Мы считаем недопустимым отношение некоторых клубов к инструкциям Роспотребнадзора и соблюдению норм Регламента, - приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

Напомним, что по итогам заседания за нарушение регламента РФС по возобновлению тренировочного процесса и проведения матчей РПЛ были оштрафованы четыре клуба - «Крылья Советов» (30 тысяч рублей), «Ростов» (25 тыс.), «Сочи» (25 тыс.) и «Ахмат» (20 тыс.). Также за нарушение регламента на 20 тысяч рублей были оштрафованы полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу и нападающий «Зенита» Сердар Азмун.