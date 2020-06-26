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26 июня 12:16

Александр Алаев: Никакие поправки не помогут, если футболисты не будут соблюдать меры безопасности

РФС продолжает переговоры с Роспотребнадзором о ситуации с футбольными клубами.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев перед 24-м туром премьер-лиги обратился к клубам с призывом соблюдать требования регламента возобновления чемпионата.

«РФС продолжает обсуждение с Роспотребнадзором ситуации с футбольными клубами, – заявил Алаев. – Но, наш взгляд, самым главным сейчас является соблюдение тех принципов, которые отражены в регламенте возобновления. Они просто логичны.

Мы понимаем, что никакие поправки не помогут, если футболисты будут нарушать социальную дистанцию, пользоваться одной столовой или раздевалкой как уже было с некоторыми клубами. Из-за пренебрежения элементарными нормами на карантине оказывается вся команда. В то же время есть и пример «Уфы», где вовремя удалось определить минимальную контактную группу, поэтому команда смогла провести игру основным составом. Нам кажется очень правильным решение футбольного клуба «Локомотив», который в течение следующих двух недель останется на базе, что минимизирует риски.

Если работники футбольных клубов и футболисты не начнут строго соблюдать все меры безопасности, ни одна поправка в регламент не изменит ситуацию. Только абсолютное следование всем правилам позволит минимизировать количество заражений и даст возможность сокращать контактную группу в таких случаях».

Напомним, на данный момент три клуба РПЛ находятся на карантине: «Ростов», «Динамо» и «Оренбург». 24-й тур стартует в пятницу матчами «Ахмат» – «Сочи» и «Зенит» – «Крылья Советов».

Ранее стало известно о том, что РПЛ ведет переговоры с Роспотребнадзором о смягчении требований к контактной группе, что позволит не отправлять на карантин всю команду в случае заражения игрока.

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