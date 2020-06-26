Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

В составе самарского клуба голом отметился Максим Глушенков (45-я минута), у команды из Санкт-Петербурга дублем отличился Артем Дзюба (64, 70 - оба пен.).

После этой игры «Зенит» набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 22 очками занимают последнюю строчку в чемпионате.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Тамбова», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Локомотивом».

РПЛ

24-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:1 (0:1)