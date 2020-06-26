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26 июня 22:26

Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»

Футболисты «Зенита» обыграли «Крылья Советов» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России со счетом 2:1.

В составе самарского клуба голом отметился Максим Глушенков (45-я минута), у команды из Санкт-Петербурга дублем отличился Артем Дзюба (64, 70 - оба пен.).

После этой игры «Зенит» набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 22 очками занимают последнюю строчку в чемпионате.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Тамбова», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с «Локомотивом».

РПЛ
24-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара) – 2:1 (0:1)

Голы: Дзюба, 64, с пенальти, 70, с пенальти – Глушенков, 44.

«Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 72), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Кузяев (Сутормин, 46), Малком, Азмун (Дриусси, 85), Дзюба.

«Крылья Советов»: Фролов, Зеффан, Бурлак, Чернов, Комбаров, Попович (Радоньич, 74), Зиньковский, Кабутов (Терехов, 68), Тимофеев (Хади, 84), Глушенков, Гацкан.

Предупреждения: Кузяев, 21. Иванович, 47 – Чернов, 30. Комбаров, 52. Тимофеев, 62.

Главный судья: Павел Кукуян (Сочи).
Санкт-Петербург. «Газпром Арена».

источник: «Советский спорт»
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