Игорь Гамула: Ругать Гончаренко нет смысла. Команда не укреплялась, никого не покупали

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию с главным тренером московского ЦСКА Виктором Гончаренко.

«Он неправильно себя повел, конечно, – отметил Гамула в интервью «РИА Новости». – Тренер всегда должен держать удар, не надо никуда уезжать, даже если хочешь уйти. Объяснись с руководством, объяснись с командой. А так после игры уехать и находиться в Белоруссии… Это уже кухня ЦСКА, надо там находиться, чтобы понимать. Наверное, он решил уйти из ЦСКА, раз так поступил. Команда уже тренируется под руководством Сергея Овчинникова.

Не думаю, что есть смысл ругать Гончаренко. Как были у него молодые футболисты в ЦСКА, так и остались. Команда не укреплялась, никого Гончаренко не покупали».

20 июня ЦСКА проиграл дома «Зениту» со счетом 0:4. На следующий день появилась информация о намерении Гончаренко покинуть московский клуб.

К дерби против «Динамо» армейцев готовил старший тренер Сергей Овчинников. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.