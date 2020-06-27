Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» (видео)

Матч 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» – «Барселона» завершился со счетом 2:2.

На 20-й минуте Луис Суарес открыл счет ударом головой с близкого расстояния после подачи Лионеля Месси со штрафного.

На 50-й российский форвард «Сельты» Федор Смолов восстановил равновесие. После передачи Яго Аспаса турецкий полузащитник Окай Йокушлу ворвался в штрафную каталонцев, отвлек на себя вратаря Марка-Андре Тер Штегена и выкатил мяч Смолову, ну а тот поразил цель, пробив первым же касанием.

На 67-й «Барселона» вновь вышла вперед. Суарес оформил дубль, пробив с левой из центра штрафной после второй результативной передачи Месси в этом матче.

Тем не менее, «Сельта» спаслась от поражения. На 88-й минуте капитан «Сельты» Аспас перехитрил Тер Штегена ударом со штрафного.