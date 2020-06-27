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27 июня 19:55
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной» (видео)

У каталонцев дублем отметился Луис Суарес.

Матч 32-го тура чемпионата Испании «Сельта» – «Барселона» завершился со счетом 2:2.

На 20-й минуте Луис Суарес открыл счет ударом головой с близкого расстояния после подачи Лионеля Месси со штрафного.

На 50-й российский форвард «Сельты» Федор Смолов восстановил равновесие. После передачи Яго Аспаса турецкий полузащитник Окай Йокушлу ворвался в штрафную каталонцев, отвлек на себя вратаря Марка-Андре Тер Штегена и выкатил мяч Смолову, ну а тот поразил цель, пробив первым же касанием.

На 67-й «Барселона» вновь вышла вперед. Суарес оформил дубль, пробив с левой из центра штрафной после второй результативной передачи Месси в этом матче.

Тем не менее, «Сельта» спаслась от поражения. На 88-й минуте капитан «Сельты» Аспас перехитрил Тер Штегена ударом со штрафного.

Смолов вышел в стартовом составе «Сельты» и отыграл 59 минут, после чего Оскар Гарсия заменил Федора на Нолито. Помимо своего гола российский нападающий отметился еще двумя неточными ударами.

Всего 11 матчах в испанского чемпионата Смолов забил два мяча. 16 февраля после передачи Аспаса он поразил ворота «Реала» в матче на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).

«Сельта» сохранила 16-е место. У галисийцев 34 очка.

«Барселона» с 69 очками вышла на первое место, но уже завтра «Реал» может вернуть себе лидерство, если обыграет в гостях «Эспаньол». У мадридцев 68 очков.

30 июня состоятся матчи «Мальорка» – «Сельта» и «Барселона» – «Атлетико».

источник: «Советский спорт»
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