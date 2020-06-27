«Ростов» обыграл «Арсенал». Мамаев забил на 31-й секунде

Матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» – «Арсенал» завершился со счетом 2:1.
Полузащитник хозяев Павел Мамаев открыл счет уже на 31-й секунде встречи, воспользовавшись ошибкой обороны «оружейников». Мамаев ворвался в штрафную и со второй попытки заставил капитулировать голкипера Юрий Лодыгина.
На 17-й минуте ростовчане увеличили свой перевес. Алексей Ионов забил головой после передачи Эльдора Шомуродова.
В тот же стиле на 58-й отличился Евгений Луценко, замкнув подачу Даниила Лесового и сократив отставание «Арсенала». Тем не менее, отыграться команде Игоря Черевченко не удалось.
«Ростов» набрал 41 очко и теперь делит с «Краснодаром» третье и четвертое места. «Быки» при этом пока еще не сыграли ни одного матча после рестарта, пропустив два тура.
«Арсенал», потерпев четыре поражения подряд, находится на девятой строчке турнирной таблицы (28 очков).
1 июля состоятся матчи «Арсенал» – «Ахмат» и «Ростов» – «Краснодар».
Чемпионат России
24-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Арсенал» (Тула) – 2:1 (2:0)
Голы: Мамаев, 1, Ионов, 17 – Луценко, 58.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Осипенко, Чернов, Саплинов (Байрамян, 67), Мамаев, Ионов (Черкес, 88), Глебов, Зайнутдинов (Долгов, 88), Шомуродов (Прошляков, 52).
«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш (Ковалев, 67), Денисов, Григалава, Виктор Альварес (Володько, 77), Ломовицкий (Горбатенко, 59), Чаушич (К.Кангва, 67), Лесовой, Костадинов, Э.Кангва (Банда, 78), Луценко.
Предупреждения: Глебов, 62, Козлов, 66, Долгов, 76 – Денисов, 10, Лесовой, 57, Горбатенко, 70, Ковалев, 77, К.Кангва, 90.
Судья: Москалев (Воронеж).