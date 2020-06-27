«Ростов» обыграл «Арсенал». Мамаев забил на 31-й секунде

Матч 24-го тура чемпионата России «Ростов» – «Арсенал» завершился со счетом 2:1.

Полузащитник хозяев Павел Мамаев открыл счет уже на 31-й секунде встречи, воспользовавшись ошибкой обороны «оружейников». Мамаев ворвался в штрафную и со второй попытки заставил капитулировать голкипера Юрий Лодыгина.

На 17-й минуте ростовчане увеличили свой перевес. Алексей Ионов забил головой после передачи Эльдора Шомуродова.

В тот же стиле на 58-й отличился Евгений Луценко, замкнув подачу Даниила Лесового и сократив отставание «Арсенала». Тем не менее, отыграться команде Игоря Черевченко не удалось.

«Ростов» набрал 41 очко и теперь делит с «Краснодаром» третье и четвертое места. «Быки» при этом пока еще не сыграли ни одного матча после рестарта, пропустив два тура.