Кирилл Новиков: Рассматривали все варианты. Ночью получили письмо о том, что можем играть

В 24-м туре московские клубы «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью 0:0. О том, как бело-голубые готовились к этой встрече главный тренер динамовцев Кирилл Новиков рассказал на пресс-конференции.

«Сидели в номерах и проводили упражнения по Zoom, – цитирует Новикова «РИА Новости». – Накануне потренироваться не удалось. Ночью получили письмо о том, что можем играть. Мы верили до конца, что выйдем. Были на связи с тренером «Динамо‑2», то есть рассматривали все варианты.

Некоторым ребятам, кто сегодня играл, пока тяжело дается выход на поле, не все набрали физическую форму. У тех футболистов, у которых нашли коронавирус, болезнь проходит бессимптомно, все находятся в больнице. Думаю, что скоро наша группа пополнится и все будут в строю».

После того, как COVID-19 обнаружили у Себастьяна Шиманьски, Клинтона Нжи и Шарля Каборе «Динамо» пропустило выездной матч против «Краснодара». Игру перенесли на 19 июля.

Участие в матче против ЦСКА игроков основного состава бело-голубых находилось под вопросом.