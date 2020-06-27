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27 июня 23:58
автор: Виктор Шарафудинов

Зелимхан Бакаев: Если расслабимся, ЦСКА в дерби нас накажет

«Спартак» сыграет с армейцами на выезде 30 июня.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от игры следующего 25-го тура против ЦСКА. Игра состоится на поле армейцев во вторник 30 июня.

«Дерби будет в любом случае тяжелым, – рассказал Бакаев в интервью для «Матч ТВ». – Они будут выходить и биться. Если расслабимся, они нас накажут. Мы не имеем права выходить расслабленными, с мыслями, что ЦСКА сейчас не готов. К дерби они всегда будут готовы. Без Джикии всегда тяжело играть. Слава богу, что он будет с нами в матче против ЦСКА».

27 июня «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью 0:0 соответственно с «Уфой» и «Динамо».

Накануне дерби ЦСКА занимает пятое место, набрав 37 очков, а «Спартак» – шестое. У команды Доменико Тедеско 32 очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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