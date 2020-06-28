Станислав Черчесов: До 7 июля нам надо сообщить в УЕФА место проведения матча с Сербией

- До 7 июля нам надо сообщить в УЕФА место проведения матча с Сербией. Мы запрос отправили, чтоб узнать, как хочет УЕФА - со зрителями или без - ждем ответа. В зависимости от ответа и ситуации у нас самих будем решать. Мы давно объявили, что игры будем проводить не только в Москве, но и в других городах, чтоб нас видел зритель. Но если зрителей не будет, то и смысла нет никуда выезжать, - рассказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Ранее УЕФА утвердил обновленное расписание всех матчей розыгрыша Лиги наций сезона-2020/21. Свой первый матч в новом розыгрыше турнира сборная России проведет 3 сентября, соперником российской команды станет сборная Сербии.

Добавим, что вторую встречу российская команда проведет на выезде 6 сентября против сборной Венгрии. В октябре у сборной России запланированы два домашних матча - с Турцией и Венгрией.