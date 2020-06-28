Президент «Торпедо»: Без денег нас в РПЛ никто не ждет

- Понимаем, что надо выходить подготовленными, но если спортивный принцип превалирует над этим, и команда завоюет право играть в РПЛ, то, конечно, будем стараться изыскивать возможности и выходить. При этом я не уверен, что мы повысим финансирование.

Если мы сможем играть с тем бюджетом, что есть сейчас, плюс прикинем, сколько можем заработать в самой премьер-лиге, то выступать там будем. Без денег нас в РПЛ никто не ждет, поэтому будем исходить из финансовой составляющей, которая сейчас есть в стране и мире, - передает слова Маслова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что по итогам прошлого сезона, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 27 туров первенства из 38, «Торпедо» заняло четвертую строчу в турнирной таблице ФНЛ, уступив занявшим второе место «Химкам» одно очко.