РФС отказался вносить в регламент РПЛ правку о переносе матча по согласованию между клубами

По итогам заседания были приняты следующие решения:

1. Внести изменение в регламент о возобновление тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и Кубка России сезона-2019/20 гг., исключив из текста указанного регламента пункт 3.2.3, согласно которому команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей.

2. Внести изменение в дисциплинарный регламент РФС, временно, до особого решения Исполкома (Бюро Исполкома) РФС, исключив с даты принятия настоящего постановления часть 2 статьи 86 указанного регламента, согласно которой повторная неявка команды на матч по неуважительной причине в течение одного спортивного сезона наказывается присуждением поражения, исключением из числа участников соревнований.

Отмечается, что РФС отказался дополнять пункт 6.1. регламента российской премьер-лиги формулировкой «внесение изменений в календарь чемпионата согласовывается всеми участниками соответствующих матчей».

Напомним, в преддверии матча 23-го тура между «Сочи» и «Ростовом» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.