Агуэро может перейти в «Интер»

Миланский «Интер» начал поиски нового нападающего. Такой информацией располагает Calciomercato.

Согласно источнику, итальянский клуб хочет заменить Лаутаро Мартинеса форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Отмечается, что англичане намерены укрепить защитную линию и проявляют интерес к защитнику «нерадзурри» Милану Шкриньяру. «Интер» готов рассмотреть вариант с обменом.

Текущий контракт 32-летнего Агуэро рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешней компании он провел 32 матча, забил 23 гола и отдал четыре голевых паса. На прошлой неделе игрок перенес операцию из-за травмы колена и выбыл до конца сезона.