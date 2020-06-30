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30 июня 15:30
автор: Артур Гичунцев

Агуэро может перейти в «Интер»

Аргентинец выступает за «горожан» с 2011 года.

Миланский «Интер» начал поиски нового нападающего. Такой информацией располагает Calciomercato.

Согласно источнику, итальянский клуб хочет заменить Лаутаро Мартинеса форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Отмечается, что англичане намерены укрепить защитную линию и проявляют интерес к защитнику «нерадзурри» Милану Шкриньяру. «Интер» готов рассмотреть вариант с обменом.

Текущий контракт 32-летнего Агуэро рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешней компании он провел 32 матча, забил 23 гола и отдал четыре голевых паса. На прошлой неделе игрок перенес операцию из-за травмы колена и выбыл до конца сезона.

источник: «Советский спорт»
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