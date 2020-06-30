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30 июня 17:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Динамо» разрешили сыграть в Сочи основным составом

Матч состоится завтра 1 июля на стадион «Фишт».

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что Управление Роспотребнадзора по Московской области дало добро на участие в матче 25-го тура чемпионата России ФК «Сочи» игроков основного состава московского «Динамо».

Решение было вынесено с учетом полученных отрицательных результатов тестирования на коронавирус, которое бело-голубые продолжили проходить в плановом режиме после субботнего дерби против армейцев (27 июня матч «Динамо» – ЦСКА завершился вничью 0:0).

Сегодня команда вылетает в Сочи. Матч состоится завтра 1 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Известны также имена 22 футболистов «Динамо», которые отправились в Сочи.

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.

Защитники: Григорий Морозов, Роман Евгеньев, Владимир Рыков, Иван Ордец, Тони Шунич, Константин Рауш, Дмитрий Скопинцев, Роман Нойштедтер, Заурбек Плиев.

Полузащитники: Антон Соснин, Оскар Хильемарк, Артур Юсупов, Владислав Карапузов, Игорь Школик, Жоаозиньо.

Нападающие: Максим Данилин, Кирилл Панченко, Максимилиан Филипп, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
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