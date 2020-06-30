«Динамо» разрешили сыграть в Сочи основным составом

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что Управление Роспотребнадзора по Московской области дало добро на участие в матче 25-го тура чемпионата России ФК «Сочи» игроков основного состава московского «Динамо».

Решение было вынесено с учетом полученных отрицательных результатов тестирования на коронавирус, которое бело-голубые продолжили проходить в плановом режиме после субботнего дерби против армейцев (27 июня матч «Динамо» – ЦСКА завершился вничью 0:0).

Сегодня команда вылетает в Сочи. Матч состоится завтра 1 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Известны также имена 22 футболистов «Динамо», которые отправились в Сочи.

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.