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30 июня 21:44
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул «Сьон»

Антон выступал в Швейцарии с февраля 2016 года.

Официальный сайт швейцарского футбольного клуба «Сьон» объявил об уходе из команды 24-летнего российского голкипера Антона Митрюшкина.

Контракт чемпиона Европы среди юношей 2013 года подошел к концу и не был продлен. Митрюшкин получил статус свободного агента и может бесплатно перейти в другой клуб.

«Грустно покидать «Сьон», – заявил Анттон. – Несколько недель назад здесь родился мой первый ребенок. Я чувствовал себя здесь очень хорошо. У меня хорошие отношения с фанатами клуба, поэтому останутся только положительные воспоминания о «Сьоне». Не знаю, что ждет меня в будущем. У меня есть несколько вариантов, но я пока ничего не решил».

Митрюшкин перешел в «Сьон» из московского «Спартака» в феврале 2016 года за 380 тысяч евро. Всего за швейцарский клуб он сыграл 76 матчей, пропустив 127 мячей и 13 раз сохранив ворота «сухими».

источник: ФК «Сьон»
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