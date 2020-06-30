Бывший вратарь «Спартака» Митрюшкин покинул «Сьон»

Официальный сайт швейцарского футбольного клуба «Сьон» объявил об уходе из команды 24-летнего российского голкипера Антона Митрюшкина.

Контракт чемпиона Европы среди юношей 2013 года подошел к концу и не был продлен. Митрюшкин получил статус свободного агента и может бесплатно перейти в другой клуб.

«Грустно покидать «Сьон», – заявил Анттон. – Несколько недель назад здесь родился мой первый ребенок. Я чувствовал себя здесь очень хорошо. У меня хорошие отношения с фанатами клуба, поэтому останутся только положительные воспоминания о «Сьоне». Не знаю, что ждет меня в будущем. У меня есть несколько вариантов, но я пока ничего не решил».

Митрюшкин перешел в «Сьон» из московского «Спартака» в феврале 2016 года за 380 тысяч евро. Всего за швейцарский клуб он сыграл 76 матчей, пропустив 127 мячей и 13 раз сохранив ворота «сухими».