Роман Зобнин: Со стороны Магнуссона был фол. Но я не судья и не могу давать пенальти

В перерыве матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» полузащитник красно-белых Роман Зобнин рассказал о столкновении с защитником армейцев Хердуром Магнуссоном в штрафной соперников.

«Тянул ли фол на пенальти в столкновении с Магнуссоном? Я не знаю, что говорить, – заявил Зобнин в интервью телеканалу «Матч ТВ». – По-моему, это был фол. Но я не судья, я не могу давать пенальти. Спросите у Еськова, был фол или нет.

Не могу сказать, что мы только контратакуем. Слишком большого владения у ЦСКА нет. Мы стараемся атаковать позиционно. Да, где-то не получается, но моменты создаем».

Инцидент произошел на 8-й минуте. Ответственный за VAR Сергей Карасев принял решение, что фола не было.

ЦСКА выиграл первый тайм 1:0. На 27-й минуте счет открыл Никола Влашич.