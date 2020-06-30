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30 июня 21:51
автор: Виктор Шарафудинов

Роман Зобнин: Со стороны Магнуссона был фол. Но я не судья и не могу давать пенальти

Полузащитник «Спартака» прокомментировал спорную ситуацию в первом тайме дерби против ЦСКА.

В перерыве матча 25-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак» полузащитник красно-белых Роман Зобнин рассказал о столкновении с защитником армейцев Хердуром Магнуссоном в штрафной соперников.

«Тянул ли фол на пенальти в столкновении с Магнуссоном? Я не знаю, что говорить, – заявил Зобнин в интервью телеканалу «Матч ТВ». – По-моему, это был фол. Но я не судья, я не могу давать пенальти. Спросите у Еськова, был фол или нет.

Не могу сказать, что мы только контратакуем. Слишком большого владения у ЦСКА нет. Мы стараемся атаковать позиционно. Да, где-то не получается, но моменты создаем».

Инцидент произошел на 8-й минуте. Ответственный за VAR Сергей Карасев принял решение, что фола не было.

ЦСКА выиграл первый тайм 1:0. На 27-й минуте счет открыл Никола Влашич.

Матч судит Алексей Еськов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Роман Зобнин: Со стороны Магнуссона был фол. Но я не судья и не могу давать пенальти
Полузащитник «Спартака» прокомментировал спорную ситуацию в первом тайме дерби против ЦСКА.
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