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01 июля 13:18
автор: Антон Липкин

Эдуард Безуглов: В «Оренбурге» выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом

Матч 25-го тура РПЛ «Оренбург» – «Урал» отменен.

Член оперативного штаба РПЛ Эдуард Безуглов, комментируя отмену матча 25-го тура «Оренбург» – «Урал», сообщил, что в «Оренбурге» выявлены новые случаи инфицирования коронавирусом.

В среду «Оренбург» сообщил об отмене матча с «Уралом», поскольку не получил разрешения на его проведение от регионального Роспотребнадзора. Напомним, ранее в команде были выявлены шесть игроков с положительным результатом теста на коронавирус, после чего футболисты и сотрудники клуба были отправлены на карантин.

«В оренбуржской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях, – заявил Безуглов. – В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал.

Это обстоятельство делает ситуацию принципиально отличной от ситуации с московским «Динамо», где новых случаев инфицирования не было, что позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА и продолжать готовиться к следующим играм».

Добавим, что ранее «Оренбург» получил техническое поражение за отмену матча с «Краснодаром».

Матч «Оренбург» – «Урал» должен был состояться 1 июля. В 26-м туре 5 июля у «Оренбурга» запланирован матч с «Рубином» в Казани.

источник: «Советский спорт»
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