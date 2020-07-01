Гаджи Гаджиев: Гинер в очередной раз проявил хорошие управленческие качества

- В ЦСКА было напряжение, особенно со стороны главного тренера, и оно естественно, но Гинер в очередной раз проявил хорошие управленческие качества. Он и психолог хороший, и менеджер, он хорошо знает психологию коллектива. Возвращение Ганчаренко было характерным шагом для Гинера, - приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Добавим, что во вторник ЦСКА под руководством Гончаренко обыграл на своем поле «Спартак» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России. После этой игры ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, Гончаренко уехал в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ, а в игре с «Динамо» (0:0) командой руководил Сергей Овчинников.