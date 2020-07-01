ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 июля 17:25

Гаджи Гаджиев: Гинер в очередной раз проявил хорошие управленческие качества

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возвращение Виктора Гончаренко к работе с ЦСКА.

- В ЦСКА было напряжение, особенно со стороны главного тренера, и оно естественно, но Гинер в очередной раз проявил хорошие управленческие качества. Он и психолог хороший, и менеджер, он хорошо знает психологию коллектива. Возвращение Ганчаренко было характерным шагом для Гинера, - приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Добавим, что во вторник ЦСКА под руководством Гончаренко обыграл на своем поле «Спартак» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата России. После этой игры ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, Гончаренко уехал в Белоруссию после разгромного поражения от «Зенита» (0:4) в матче 23-го тура РПЛ, а в игре с «Динамо» (0:0) командой руководил Сергей Овчинников.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Обновлены комплектации кроссоверов Haval F7 и F7x в РоссииЧетверные Трусовой у Плющенко, Хабиб, «Ростов» и «Ливерпуль». Главные события июняLand Rover и Autohome создали палатку на крышу нового DefenderРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Первушин окончательно утвержден в должности главного тренера «Тамбова».
В июне Сергей Первушин сдал вступительные экзамены в академию тренерского мастерства для получения лицензии категории Pro.
01.07.2020 18:14
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо
Аренда немецкого полузащитника Андре Шюррле завершилась, игрок возвращается в Германию.
01.07.2020 17:50
Футбол
Гаджи Гаджиев: Гинер в очередной раз проявил хорошие управленческие качества
Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возвращение Виктора Гончаренко к работе с ЦСКА.
01.07.2020 17:25
Футбол
Гаджи Гаджиев: Можно посочувствовать «Оренбургу» в этой ситуации
Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию вокруг «Оренбурга», который второй тур отказывается от участия в матчах.
01.07.2020 17:06
Футбол
«Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Рубином»
«Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Рубином»
Футболисты «Уфы» не смогли переиграть «Рубин» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.
01.07.2020 16:56
Футбол
Врач «Локомотива»: Вероятность того, что Гилерме сыграет в матче с «Сочи», – 90 процентов
Врач железнодорожников Никита Карлицкий рассказал о состоянии голкипера команды Маринато Гилерме, который не смог доиграть встречу с «Крыльями Советов» из-за повреждения.
01.07.2020 16:40
Футбол
«Арсенал» – «Ахмат». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Ахмата» на матч 25-го тура чемпионата России.
01.07.2020 16:32
Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч против «Тамбова»
Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч 25-го тура чемпионата против «Тамбова».
01.07.2020 16:23
Футбол
Дмитрий Черышев: «Валенсия» играла на багаже Марселино
Испанец тренировал команду с 2017 по 2019 год.
01.07.2020 15:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Влашич – о победе над «Спартаком»: Мы не стали прессинговать высоко и дожидались своих возможностей
Хорватский футболист дважды поразил ворота соперника и принес победу своей команде.
01.07.2020 15:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика