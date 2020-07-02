Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Наполи». Команда из Бергамо одержала седьмую победу кряду

Встреча 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Наполи» завершилась со счетом 2:0.

На 47-й минуте счет открыл бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич. Хорват нанес точный удар головой после передачи аргентинского капитана хозяев Алехандро Гомеса.

На 55-й отличился голландец Робин Гозенс, хладнокровно пробив в дальний нижний угол ворот неаполитанцев после того, как ворвался в штрафную с левого края.

«Аталанта» продлила победную серию в чемпионате до семи матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. У ее ближайшего преследователя «Ромы» – 48, а занимающий шестую строчку «Наполи» имеет 45 очков.

Команда Дженнаро Гаттузо ранее одержала в серии А пять побед подряд.