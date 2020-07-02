ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 июля 22:26
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Наполи». Команда из Бергамо одержала седьмую победу кряду

Черно-синие занимают четвертое место в серии А.

Встреча 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Наполи» завершилась со счетом 2:0.

На 47-й минуте счет открыл бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич. Хорват нанес точный удар головой после передачи аргентинского капитана хозяев Алехандро Гомеса.

На 55-й отличился голландец Робин Гозенс, хладнокровно пробив в дальний нижний угол ворот неаполитанцев после того, как ворвался в штрафную с левого края.

«Аталанта» продлила победную серию в чемпионате до семи матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. У ее ближайшего преследователя «Ромы» – 48, а занимающий шестую строчку «Наполи» имеет 45 очков.

Команда Дженнаро Гаттузо ранее одержала в серии А пять побед подряд.

5 июля состоятся матчи «Кальяри» – «Аталанта» и «Наполи» – «Рома».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Jaguar Land Rover выпустят водородный автомобильВ Кремле назвали «триумфом» результаты голосования по поправкам в КонституциюСможет ли Месси превзойти результат Бицана?Белокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
«Вердер» и «Хайденхайм» сыграли вничью в первом матче плей-офф за место в бундеслиге
Ответная встреча состоится 6 июля.
02.07.2020 23:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Капитан «Аталанты» стал первым игроком серии А, сделавшим 15 голевых передач за сезон в XXI веке
В матче против «Наполи» Алехандро Гомес помог отличиться Марко Пашаличу.
02.07.2020 23:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вольфсбург» включил Чалова в число своих приоритетных целей на трансферном рынке
В сезоне 2018/19 нападающий ЦСКА стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 мячей.
02.07.2020 22:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Осасуна» в гостях одолела «Эйбар»
В 33-м туре в примере встретились соседи по таблице «Валенсии» и «Сельты».
02.07.2020 22:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Эспаньолом», прервав серию из четырех поражений
Клуб из Сан-Себастьяна занимает седьмое место в примере.
02.07.2020 22:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Гол Пашалича помог «Аталанте» обыграть «Наполи». Команда из Бергамо одержала седьмую победу кряду
Черно-синие занимают четвертое место в серии А.
02.07.2020 22:26
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Тоттенхэм» проиграл в гостях у «Шеффилд Юнайтед»
Команда Моуринью опустилась на девятое место.
02.07.2020 21:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Составы команд
Матч начнется в 22:15 по московскому времени.
02.07.2020 21:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Эмилиано Ригони: «Зенит» сделает все, чтобы сохранить нынешний запас очков
В теории петербургский клуб может стать чемпионом уже в ближайшее воскресенье.
02.07.2020 21:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дочь Малафеева обвиняют в торговле наркотиками
Ксении грозит до 15 лет лишения свободы.
02.07.2020 20:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика