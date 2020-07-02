«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Эспаньолом», прервав серию из четырех поражений

Матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:1.

На 10-й минуте гости из Барселоны открыли счет. После навеса Адриана Эмбарбы Давид Лопес забил головой.

На 55-й баски отыгрались. Бразилец Виллиан Жозе в падении замкнул прострел Микеля Оярсабаль.

Победу «Реалу Сосьедаду» принес точный удар с левой в исполнении шведского форварда Александра Исака на 84-й. В роли ассистента вновь выступил Оярсабаль.

Команда из Сан-Себастьяна прервала серию из четырех поражений, а также одержала первую победу после рестарта чемпионата.