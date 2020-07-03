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03 июля 11:27
автор: Виктор Шарафудинов

Николай Рассказов: «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка»

В 26-м туре чемпионата России красно-белые сыграют дома с «Тамбовом».

Защитник «Спартака» Николай Рассказов накануне матча против ФК «Тамбов» дал интервью пресс-службе московского клуба.

«Думаю, «Тамбов» будет действовать почти так же закрыто, как «Уфа», – отметил Рассказов. – Тем более что мы играем дома. В первом круге уступили, поэтому обязательно нужно взять реванш. Ожидаю тяжелого матча. Надеюсь, удастся забить в первом тайме. Тренер еще расскажет нам о сильных и слабых сторонах соперника, как действовать.

Главное – помнить, что против «Спартака» всегда играют с особенным желанием. Обратного примера я в своей карьере не встречал, начиная с Академии: когда мы ездили на всероссийские соревнования, то чувствовали, как нас ненавидят. «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка.

С «Уфой» нужно было постоянно ускоряться, стараться поднять темп, который соперник усердно сбивал. Доменико Тедеско отмечал, что уфимцы очень уверенно действуют в матчах с командами из верхней части таблицы. И на выезде, и дома «Уфа» не только не пропускала, но еще и забивала.

В целом мы выполнили установку тренера. Но нам не удалось главного – забить мяч, который засчитали бы. Конечно, мы обсуждали два отмененных гола, но нужно смириться с этой ситуацией и продолжать выполнять свою работу.

Если нам не засчитали эти голы – значит, необходимо создавать больше моментов. У меня тоже был шанс: мог забить головой после передачи Бакаева. Почти в каждом матче после зимнего перерыва удавалось бить по воротам. Один гол уже есть, но хочется больше».

Матч «Спартак» – «Тамбов» состоится в субботу 4 июля и начнется в 18:30 по московскому времени. Красно-белые занимают шестое место в таблице, набрав 32 очка, а «Тамбов» – 14-е (25).

22-летний Рассказов в нынешнем сезоне сыграл в РПЛ 15 матчей, забив один гол.

источник: ФК «Спартак»
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