Артур Григорьянц: В целях усиления ответственности необходимо применять более строгие санкции

- КДК проанализировал все нарушения, допущенные клубами, игроками и официальными лицами матчей в предыдущих турах РПЛ, и пришел к выводу, что в целях усиления ответственности необходимо применять более строгие штрафные санкции за дисциплинарные нарушения регламента, - цитирует Григорьянца пресс-служба РФС.

Отметим, что также за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России на 100 тысяч рублей были оштрафованы полузащитник «Уфы» Даниила Фомина и главные тренеры «Краснодара» и «Динамо» - Мурад Мусаев и Кирилл Новиков.