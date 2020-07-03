ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июля 21:53

Артур Григорьянц: В целях усиления ответственности необходимо применять более строгие санкции

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение оштрафовать нападающего Александра Кокорина и полузащитника Николу Влашича на 100 тысяч рублей.

- КДК проанализировал все нарушения, допущенные клубами, игроками и официальными лицами матчей в предыдущих турах РПЛ, и пришел к выводу, что в целях усиления ответственности необходимо применять более строгие штрафные санкции за дисциплинарные нарушения регламента, - цитирует Григорьянца пресс-служба РФС.

Отметим, что также за нарушение регламента о возобновлении тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России на 100 тысяч рублей были оштрафованы полузащитник «Уфы» Даниила Фомина и главные тренеры «Краснодара» и «Динамо» - Мурад Мусаев и Кирилл Новиков.

источник: РФС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Зидан не одобряет уход Месси из «Барселоны»Рейтиг самых надежных авто по мнению J.D. PowerВ Красногорске локализован пожарИзвестно, от чего на самом деле скончался отец НурмагомедоваРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Артур Григорьянц: В целях усиления ответственности необходимо применять более строгие санкции
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение оштрафовать нападающего Александра Кокорина и полузащитника Николу Влашича на 100 тысяч рублей.
03.07.2020 21:53
Футбол
КДК РФС оштрафовал Влашича и Кокорина на 100 тысяч рублей за нарушение регламента
В пятницу, 3 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
03.07.2020 21:43
Футбол
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем Облякова
В пятницу, 3 июля, состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
03.07.2020 21:30
Футбол
«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче против «Урала»
КДК РФС рассмотрел несостоявшийся матч 25-го тура «Оренбург» – «Урал».
03.07.2020 21:23
Футбол
Спаллетти может сменить Якини на посту главного тренера «Фиорентины»
Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Фиорентину».
03.07.2020 20:58
Футбол
Александр Спивак: Думаю, штрафы не причина того, что Азмун прервал безголевую серию
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак поделился мнением о ситуации вокруг нападающего петербургской команды Сердара Азмуна.
03.07.2020 20:21
Футбол
«Рубин» ожидает решения Роспотребнадзора по вопросу участия игроков «Оренбурга» в матче 26-го тура
Казанский клуб продолжает подготовку к матчу с оренбургской командой.
03.07.2020 19:57
Футбол
Игорь Егоров: Можно понять негодование тренеров, когда судьи смотрят момент 12-13 минут
Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров поделился мнением о работе арбитров с системой VAR.
03.07.2020 19:36
Футбол
Александр Спивак: «Зенит» - чемпион, днем раньше, днем позже - разницы нет
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак считает, что на игроков петербургского клуба не оказывает давление тот факт, что матч с «Краснодаром» может стать для команды «золотым».
03.07.2020 19:17
Футбол
Отец Глушенкова: Если Максим проявит стабильность в «Крыльях», то должно получиться и со «Спартаком»
Александр Глушенков, отец Максима Глушенкова, прокомментировал сообщения об интересе к полузащитнику со стороны «Зенита».
03.07.2020 19:00
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика