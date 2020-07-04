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04 июля 13:25
автор: Виктор Шарафудинов

РПЛ заявила, что в тульском «Арсенале» все здоровы

Сегодня «оружейники» сыграют в гостях с московским «Динамо».

Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал заявление по поводу результатов тестирования на коронавирус в тульском «Арсенале»:

«Оперативный штаб в ежедневном режиме получает информацию о проведенных тестах и количестве заболевших от всех клубов. Накануне мы дополнительно запросили у «Арсенала» данные по тестированию и состоянию здоровья всех представителей.

На основании полученного ответа мы подтверждаем, что все представители команды, которые подали заявки на QR-коды для участия в матче 26-го тура чемпионата Россиии, здоровы и никто из них не сдавал положительного теста на коронавирус. Команда готовится к матчу с «Динамо» в обычном режиме.

Оперативный штаб создан для постоянного мониторинга, сбора и анализа данных. Мы на регулярной основе публикуем информацию по всем важным вопросам. Призываем всех специалистов доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию».

Матч «Динамо» – «Арсенал» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

источник: РПЛ
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