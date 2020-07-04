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04 июля 13:41
автор: Виктор Шарафудинов

Мальдини может остаться в «Милане», но точно покинет должность технического директора

Красно-черные занимают седьмое место и борются за попадание в Лигу Европы.

Паоло Мальдини может продолжить работу в «Милане», несмотря на конфликт с руководителем клуба Иваном Газидисом. При этом одному из лучших защитников в истории итальянского футбола не удастся сохранить пост технического директора.

Il Giornale сообщает, что Газидис провел встречу с 52-летним Мальдини, на которой предложил Паоло остаться в клубе после завершения нынешнего сезона в другой должности. Дело в том, что полномочия технического директора перейдут к Ральфу Рангнику. Немец, скорее всего, будет назначен и новым главным тренером «Милана» вместо Стефано Пиоли.

Мальдини был назначен техническим директором клуба в прошлом году, став преемником Леонардо, вернувшегося в «Пари Сен-Жермен». До этого бывший защитник сборной Италии подчинялся бразильцу и занимал должность директора по спортивной стратегии и развитию.

За девять туров до конца чемпионата Италии «Милан» занимает седьмое место, набрав 42 очка.

Мальдини всю карьеру футболиста провел в миланском клубе, с 1984 по 2009 годы сыграв рекордные 902 официальных матча.

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