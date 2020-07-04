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04 июля 23:12

Игорь Гамула: Наверное, Гончаренко поехал в Белоруссию и поколдовал

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат матча чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА (0:4).

- Наверное, Гончаренко поехал в Белоруссию и поколдовал. Что касается «Ахмата», в команде наверное почувствовали, что решили все задачи и решили отдохнуть. Не понимаю, как команда, которая обыгрывает на выезде и «Крылья Советов», и «Арсенал» так разваливается дома при своих болельщиках, - сказал Гамула в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры ЦСКА набрал 43 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 27 очками занимает 14-е место.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет против «Оренбурга», а «Ахмат» на выезде встретится с «Тамбовом».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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