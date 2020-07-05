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05 июля 21:11
автор: Виктор Шарафудинов

АЕК Карерры разгромил на выезде «Арис»

Афинская команда борется с ПАОКом за попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

Матч 32-го тура чемпионата Греции «Арис» – АЕК завершился со счетом 1:4.

Португальский нападающий гостей Нелсон Оливера открыл счет на 24-й минуте. Его соотечественник из «Ариса» Бруну Гама восстановил равновесие на 29-й, но на 52-й Оливера вновь вывел афинян вперед, оформив дубль.

Во втором тайме на 62-й минуте отличился еще один португалец Андре Симоэш, а на 84-й бывший игрок «Ахмата» поляк Дамиан Шиманьски сделал перевес АЕКа крупным.

Афинская команда, которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, набрала 62 очка и занимает второе место, которое дает право выступить в квалификации Лиги чемпионов. У ближайшего преследователя ПАОКа – 60 очков. Стоит отметить, что клуб из Салоник был оштрафован федерацией на семь очков.

«Олимпиакос» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Греции и возглавляет турнирную таблицу, набрав 81 очков в 31 встрече.

«Арис» находится на пятой строчке таблицы (38 очков).

8 июля состоятся матчи АЕК – ОФИ, «Арис» – «Олимпиакос» и ПАОК – «Панатинаикос».

источник: «Советский спорт»
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