Трое футболистов «Томи» заразились коронавирусом

У трех футболистов клуба «Томь» была обнаружена коронавирусная инфекция. Один из них был направлен в больницу на лечение.

Об этом сообщает ТАСС, цитируя слова замначальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева:

«Коронавирусная инфекция подтверждена у трех игроков клуба. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе».

У остальных игроков и тренеров томской команды анализы коронавирус не подтвердили.

Сезон-2019/20 в ФНЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 27 туров из 38.