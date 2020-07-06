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06 июля 19:59
автор: Виктор Шарафудинов

Владелец «Фиорентины» шокирован ограблением дома Рибери

Французского полузащитника обокрали во время выездного матча «фиалок» против «Пармы».

Вчера 5 июля дом футболиста «Фиорентины» Франка Рибери во Флоренции подвергся ограблению.

Вернувшись к себе домой в ночь с воскресенья на понедельник, француз обнаружил пропажу драгоценностей, денег и ценных вещей. Итальянская полиция все еще оценивает размеры ущерба.

Вот, что по этому поводу в интервью пресс-службы «Фиорентины» заявил президент и владелец флорентийского клуба Рокко Коммиссо:

«Я очень разочарован и шокирован тем, что случилось с Рибери в воскресенье. Помимо финансовых потерь, вы можете потерять и личные вещи, которые дороги как память и ничто не сможет их заменить. Более того, вы теряете чувство защищенности, которое все мы должны испытывать, когда оставляем наших жен и детей дома. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Франку снова почувствовать себя в безопасности и помочь ему пережить это трудное время».

Кража со взломом, судя по всему, произошла как раз в том момент, когда Рибери помогал «Фиорентине» одержать победу в выездном матче 30-го тура чемпионата Италии против «Пармы» (2:1).

37-летний француз в нынешнем сезоне сыграл в серии А 15 матчей, забив три гола и сделав две результативные передачи.

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Владелец «Фиорентины» шокирован ограблением дома Рибери
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