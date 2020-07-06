ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 июля 21:36
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший тренер «ПСЖ» Блан может возглавить «Валенсию»

29 июня испанский клуб уволил Альберта Селадеса.

Французская газета L'Equipe сообщает, что бывший тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может возобновить карьеру в испанской «Валенсии».

Источник утверждает, что назначение 54-летнего Блана является приоритетным вариантам для руководства клуба примеры. Также рассматриваются кандидатуры бывшего тренера «Эвертона» португальца Марку Силвы и Кике Санчес Флореса, который уже тренировал «Валенсию» с 2005-го по 2007-й, а в ноябре минувшего года был уволен из «Уотфорда».

Блан никогда не работал в Испании в качестве тренера, но играл за «Барселону» на позиции центрального защитника в сезоне-1996/97, став обладателем Кубка обладателей кубков и Кубка Испании. Его лучшие тренерские достижения – это четыре победы в чемпионате Франции. Одна вместе с «Бордо» (в 2009 году) и три в «ПСЖ» (в 2014, 2015 и 2016 годах).

После расставания с парижанами летом 2016-го чемпион мира 1998 года никого не тренировал.

29 июня «Валенсия» уволила с поста главного тренера Альберта Селадеса, который в сентябре прошлого года сменил Марселино Гарсию Тораля. С тех пор командой временно руководит Воро, бывший ассистент Селадеса и Марселино.

За четыре тура до конца чемпионата «Валенсия» занимает девятое место, набрав 47 очков.

источник: L'Equipe
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сергей Семак: в «Зените» игроки голодные до победПредставлен новый Dodge Durango SRT Hellcat 2021Зидан не одобряет уход Месси из «Барселоны»Румынка, о которой мечтает весь мирМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Смолов попал в заявку «Сельты» на матч против «Атлетико»
Матч 35-го тура чемпионата Испании состоится завтра 7 июля.
06.07.2020 21:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший тренер «ПСЖ» Блан может возглавить «Валенсию»
29 июня испанский клуб уволил Альберта Селадеса.
06.07.2020 21:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Саного подтвердил переговоры со «Спартаком»
Бывший форвард «Арсенала» провел три сезона в «Тулузе», которая вылетела в лигу 2.
06.07.2020 21:24
Футбол
автор: Антон Липкин
Все футболисты АПЛ сдали отрицательные тесты на коронавирус
Официальный сайт Английской превьер-лиги сообщил о завершении очередной стадии тестирования футболистов.
06.07.2020 21:17
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» интересуются полузащитником «Гремио»
В Бразилии Виктора Бобсина считают одним из самых перспективных игроков.
06.07.2020 20:57
Футбол
автор: Антон Липкин
Владелец «Фиорентины» шокирован ограблением дома Рибери
Французского полузащитника обокрали во время выездного матча «фиалок» против «Пармы».
06.07.2020 19:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Арбитром финала Кубка Украины впервые в истории назначена женщина
На матче «Динамо» (Киев) – «Ворскла» будет работать 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль.
06.07.2020 19:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ЦСКА ведет переговоры с аргентинским «Сан-Лоренсо» о переходе нападающего Гайча
В минувшем сезоне форвард аргентинской молодежной сборной забил пять мячей в 12 матчах.
06.07.2020 18:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Лапочкин назначен арбитром матча «Спартак» – «Локомотив»
Матч состоится в среду 8 июля.
06.07.2020 18:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Трое футболистов «Томи» заразились коронавирусом
В минувшем сезоне команда из Томска заняла девятое место в ФНЛ.
06.07.2020 17:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика