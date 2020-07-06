Бывший тренер «ПСЖ» Блан может возглавить «Валенсию»

Французская газета L'Equipe сообщает, что бывший тренер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Лоран Блан может возобновить карьеру в испанской «Валенсии».

Источник утверждает, что назначение 54-летнего Блана является приоритетным вариантам для руководства клуба примеры. Также рассматриваются кандидатуры бывшего тренера «Эвертона» португальца Марку Силвы и Кике Санчес Флореса, который уже тренировал «Валенсию» с 2005-го по 2007-й, а в ноябре минувшего года был уволен из «Уотфорда».

Блан никогда не работал в Испании в качестве тренера, но играл за «Барселону» на позиции центрального защитника в сезоне-1996/97, став обладателем Кубка обладателей кубков и Кубка Испании. Его лучшие тренерские достижения – это четыре победы в чемпионате Франции. Одна вместе с «Бордо» (в 2009 году) и три в «ПСЖ» (в 2014, 2015 и 2016 годах).

После расставания с парижанами летом 2016-го чемпион мира 1998 года никого не тренировал.

29 июня «Валенсия» уволила с поста главного тренера Альберта Селадеса, который в сентябре прошлого года сменил Марселино Гарсию Тораля. С тех пор командой временно руководит Воро, бывший ассистент Селадеса и Марселино.