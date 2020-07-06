Федерация не смогла продлить полугодичную дисквалификацию игрока «Монако» Желсона Мартинша

Официальный сайт «Монако» сообщил о том, что дисквалификация португальского нападающего Желсона Мартинша не была продлена и закончится 6 августа.

Мартинш был наказан столь строго за то, что 1 февраля дважды толкнул арбитра Микаэля Лесажа во время выездного матча против «Нима», который «Монако» проиграл со счетом 1:3.

Футбольный сезон во Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, и Федерация футбола Франции обратилась в Национальный олимпийский и спортивный комитет (CNOSF) с предложением не учитывать в случае с дисквалификацией Мартинша срок с 13 марта по 30 июня. В этом случае Желсон не смог бы играть до ноября, однако CNOSF предложение федерации отклонил.

Это значит, что 25-летний португалец сможет помочь «Монако» уже в первом туре следующего чемпионата, начало которого намечено на 22 и 23 августа.

В минувшем сезоне Мартинш в 21 матче Лиги 1 забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.