Аудит не выявил следов коррупции в «Барселоне». Травлей игроков никто не занимался

Пресс-служба «Барселоны» в твиттере сообщила о результатах аудиторской проверки сотрудничества клуба с аналитической компания I3 Ventures.

Зимой испанские СМИ сообщали о том, что действующий президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поручил I3 Ventures критиковать и очернять всех, кто недоволен его действиями, включая потенциальных соперников на следующих выборах, членов совета директоров и даже некоторых футболистов. Вдобавок утверждалось, что стоимость услуг компании, официально занимающейся мониторингом соцсетей и продвижением в интернете, была завышена в несколько раз.

«Выводы аудиторского заключения говорят, что при найме клубом различных служб, связанных с мониторингом и анализом сетей, не было выявлено никакой клеветнической кампании. Следов коррупционной деятельности обнаружено не было. Также был сделан вывод, что стоимость услуг по контракту находилась в диапазоне рыночных цен», – сказано в заявлении каталонского клуба.

В апреле из-за конфликта с Бартомеу «Барселону» покинули шесть членов совета директоров. Среди них были двое вице-президентов Эмили Русо и Энрике Томбас.