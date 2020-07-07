«Уфа» сообщила о результатах тестов на коронавирус накануне матча против «Ростова»

Пресс-служба ФК «Уфа» в официальном твиттере клуба проинформировала о результатах очередного тестирования на коронавирус в команде Вадима Евсеева.

«Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Ростовом». Результаты тестов на коронавирус у всей команды – отрицательные. Готовы к завтрашней игре», – сказано в сообщении.

Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Ростовом».



Результаты тестов на коронавирус у всей команды – отрицательные. Готовы к завтрашней игре #РостовУфа! 💪 pic.twitter.com/mnIcddSzZI — ФК УФА (@UfaFc) July 7, 2020

Матч 27-го тура чемпионата России «Ростов» – «Уфа» состоится завтра 8 июля и начнется в 20:30 по московскому времени.