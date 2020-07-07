Источник: «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА о трансфере Гайча

TyC Sports сообщает, что аргентинский клуб «Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА о покупке 21-летнего нападающего Адольфо Гайча за 8 миллионов евро.

Как утверждает источник, за предложенную сумму «Сан-Лоренсо» готов продать лишь 70% прав на своего футболиста. Московский клуб в свою очередь предлагал не только 8 млн евро, но и 10 процентов от возможной будущей перепродажи Гайча (т.е. собирался приобрести 90% прав).

В минувшем сезоне Гайч забил пять мячей за «Сан-Лоренсо» в 12 матчах чемпионата Аргентины, который был завершен досрочно. Также в активе Адольфо один матч за национальную сборную страны. 11 сентября прошлого года он вышел на замену на 87-й минуте вместо Родриго де Пауля в товарищеской игре против команды Мексики (4:0 в пользу Аргентины).