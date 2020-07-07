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07 июля 13:36
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» готов заплатить Мбаппе 100 миллионов евро, чтобы тот не продлевал контракт с «ПСЖ»

В Мадриде придумали хитрый план.

El Chiringuito TV сообщил о плане, который придумал президент «Реала» Флорентино Перес, чтобы оформить переход нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

Поскольку «ПСЖ» едва ли согласиться продать своего самого перспективного футболиста, Королевский клуб намерен выплатить сто миллионов евро лично Мбаппе, если тот откажется продлевать свой действующий контракт, который рассчитан до лета 2022 года.

Таким образом, через два года «Реал» сможет оформить трансфер нападающего, не выплачивая ни одного евро «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел в составе «ПСЖ» 33 матча, забив 30 голов и сделав 17 результативных передач.

В 2018 году парижане приобрели Килиана у «Монако» за 145 млн евро.

источник: El Chiringuito TV
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