Вячеслав Колосков: Не слышал об обострениях взаимоотношений между Цорном и Федуном

- Не могу понять, в чем дело. Никаких предпосылок, с моей точки зрения, для этого не было. Команда только формируется, вроде бы что-то налаживалось. Я не слышал ни о каких обострениях взаимоотношений между Цорном и владельцем Федуном, – передает слова Колоскова «РИА Новости».

Во вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, отметив, что в клубе на данный момент рассматриваются несколько кандидатов на эту позицию.

Напомним, что Цорн был назначен на должность генерального директора в мае прошлого года. По его инициативе принимались последние трансферные решения, а также на должность главного тренера был приглашен немецкий специалист Доменико Тедеско.