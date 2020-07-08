Маурицио Сарри: «Ювентус» потерял сознание на 15 минут

Вчера «Ювентус» в матче 31-го тура чемпионата Италии против «Милана» выигрывал 2:0 на 61-й минуте, но в итоге уступил со счетом 2:4.

После игры главный тренер Маурицио Сарри прокомментировал первое с февраля поражение туринской команды.

«В первые 60 минут мы показали футбол мирового класса, – рассказал Сарри в интервью DAZN. – Мы полностью контролировали игру, но затем как будто потеряли сознание на 15 минут. Нет даже возможностью полностью разобраться в произошедшем, поскольку уже через три дня нам проводить следующую игру.

До 62-й минуты у «Милана» не было ни одного опасного момента, и наша оборона играла очень хорошо. Затем из игры выпали буквально все наши футболисты. Обычно невозможно понять, почему такое происходит».

За семь туров до конца чемпионата «Ювентус» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая «Лацио» на семь очков.