Действие правила пяти замен продлят до конца сезона-2020/21

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается продлить действие временного правила о пяти заменах в футболе до завершения сезона-2020/21.

The Athletic утверждает, что об этом решении будет объявлено в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, что в мае количество возможных замен в футболе было увеличено с трех до пяти до конца сезона-2019/20, поскольку во время карантина футболисты не могли проводить полноценных тренировок, что увеличило риск получения травм.

Руководители IFAB и ФИФА назвали эту меру временной, но сразу же объявили о том, что существует вероятность продления срока действия поправки до конца соревнований, которые начнутся в нынешнем году и завершатся в 2021-м.