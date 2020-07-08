РФС обязал «Рубин» выплатить «Спартаку» неустойку по трансферу Солтмурада Бакаева

Как сообщает пресс-служба организации, на заседании было принято решение удовлетворить заявление «Спартака» в отношении «Рубина» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе полузащитника Солтмурада Бакаева и обязать казанскую команду выплатить красно-белым неустойку, предусмотренную трансферным контрактом.

Напомним, что 20-летний хавбек перешел в «Рубин» в январе 2020 года, подписав с казанской командой пятилетний контракт. С тех пор Бакаев провел шесть матчей за «Рубин», записав на свой счет один забитый мяч.