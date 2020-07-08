Петр Авен: Хаотичные изменения в «Спартаке» каждые полгода ничем не оправданы

- Хаотичные изменения каждые полгода ничем не оправданы. Не смею давать советы Леониду Федуну, но я бы дал ему поработать, - приводит слова Авена ТАСС.

Накануне стало известно, что Томас Цорн был уволен с поста генерального директора красно-белых. Позже в СМИ появилась информация, что в ближайшее время команду может покинуть главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которого на должность наставника команды приглашал Цорн.

Напомним, что сегодня в рамках 27-го тура чемпионата России «Спартак» на своем поле играет с «Локомотивом». Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». На данный момент идет первый тайм, счет равный – 0:0.