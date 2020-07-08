Максим Боков: У ЦСКА есть все шансы занять второе место по итогам чемпионата

- ЦСКА был, есть и будет флагманом, что бы ни говорили, и в какие ситуации клуб бы ни попадал, он все равно возрождается из пепла как птица Феникс. Можно сказать, что работа над ошибками проведена, игроки выяснили, где надо добавить, и вспомнили, кто они. В оставшихся матчах жду от ЦСКА только побед. И, изучая таблицу, мое мнение такое: у ЦСКА есть все шансы занять второе место по итогам чемпионата, - цитирует Бокова ТАСС.

Напомним, что сегодня в матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА в гостях крупно обыграл «Оренбург» (4:0) и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая три очка идущему на втором месте «Локомотиву».