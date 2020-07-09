Агент Рассказова: Результаты «Спартака» показывают, что Цорн не справился

- Если сравнивать с Томасом, то у Цорна вообще не было опыта работы в клубе. Результаты показывают, что он не справился. Газизов же многого добился в «Уфе». Вывел ее на новый уровень, - приводит слова Мижигуркиса «Матч ТВ».

В минувший вторник совет директоров московской команды принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном. Накануне владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что на должность генерального директора красно-белых назначен Шамиль Газизов.

Добавим, что после 27 туров чемпионата России «Спартак» набрал 33 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.