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11 июля 14:35
автор: Виктор Шарафудинов

«Зениту» интересен ганский полузащитник Менса, который играет за «Кайсериспор»

Сумма трансфера может составить пять миллионов евро.

Турецкий журналист Сафак Малатья в твиттере сообщил о том, что атакующий полузащитник клуба «Кайсериспор» Бернард Менса может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

По его информации, российский клуб уже ведет переговоры с футболистом из Ганы, а сумма трансфера может составить пять миллионов евро.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Менса интересен также московским «Локомотиву» и «Спартаку».

Ганец ранее принадлежал мадридскому «Атлетико», но не сыграл за испанский клуб ни одного матча. «Кайсериспор» в сумме заплатил за него 4 млн евро, сначала оформив договор аренды на один сезон, а в прошлом году выкупив права.

В текущем чемпионате Турции Менса забил пять мячей и сделал восемь результативных передач. «Кайсериспор» после 31 тура из 34 находится в зоне вылета, занимая 16-е место и имея 31 очко.

источник: «Советский спорт»
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«Зениту» интересен ганский полузащитник Менса, который играет за «Кайсериспор»
Сумма трансфера может составить пять миллионов евро.
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