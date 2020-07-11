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11 июля 19:56

«Сельта» проиграла с «Осасуне», Смолов остался в запасе

Футболисты «Сельты» уступили «Осасуне» в выездном матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 1:2.

В составе гостей голом отметился Санти Мина (10-я минута), у хозяев поля точными ударами отличились Энрик Гальего (23) и Хосе Мануэль Арнаис (90+1).

Отметим, что российский нападающий «Сельты» Федор Смолов остался в запасе команды и на поле в этой игре не появлялся.

После этой игры «Сельта» с 36 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице примеры, «Осасуна» с 48 очками занимает 11-е место.

В следующем туре «Сельта на свое поле сыграет против «Леванте», а «Осасуна» в гостях встретится с «Барселоной».

источник: «Советский спорт»
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