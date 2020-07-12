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Шамиль Газизов: История с Лапочкиным? Всем все видно
12 июля 19:45
автор: Юлия Григорьевская

Шамиль Газизов: История с Лапочкиным? Всем все видно

Генеральный директор «Спартака» побывал на матче «Уфы», где еще недавно работал, против «Локомотива» и высказался о нашумевшей истории с арбитром Сергеем Лапочкиным.

- »Уфа» увозит из Москвы ничью. Довольны?
- Ну, как доволен? Конечно, я поддержал ребят и новый менеджмент «Уфы». Они молодцы. Продолжают дело. Я рад за них, потому что новый менеджмент – это люди, с которыми я работал, которых готовил. Все они – продукт системы «Уфы». Думаю, что у них все будет хорошо.

- Планируете ходить на все московские матчи «Уфы»?
- Так получилось, что у меня сегодня день отдыха, более-менее нормального. Небольшое окно. Когда я теперь увижу ребят? Они же в Уфу уезжают. Это был просто визит вежливости. Не более.

- Получается, у вас сейчас есть время даже на то, чтобы отдохнуть?
- Не скажу, что это отдых. Я же все равно наблюдаю за игроками. Мне интересны футболисты не только в «Спартаке», но и в «Локомотиве», в «Уфе». Это один из моментов моей работы.

- Планируете перебраться в Москву всей семьей?
- Не хотел бы об этом сейчас говорить. Естественно, живу я в гостинице. У меня очень много работы.

- СМИ обсуждают Сергея Лапочкина, который якобы мог играть на тотализаторе. Такое возможно?
- Я бы не хотел касаться судейства. Уже всем все видно. О чем тут говорить? Пусть органы занимаются, а мы увидим результат их работы.

«Локомотив» спасся с «Уфой», но всерьез рискует пролететь мимо Лиги чемпионов (видео)

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автор: Юлия Григорьевская
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