Шамиль Газизов: История с Лапочкиным? Всем все видно

- »Уфа» увозит из Москвы ничью. Довольны?

- Ну, как доволен? Конечно, я поддержал ребят и новый менеджмент «Уфы». Они молодцы. Продолжают дело. Я рад за них, потому что новый менеджмент – это люди, с которыми я работал, которых готовил. Все они – продукт системы «Уфы». Думаю, что у них все будет хорошо.

- Планируете ходить на все московские матчи «Уфы»?

- Так получилось, что у меня сегодня день отдыха, более-менее нормального. Небольшое окно. Когда я теперь увижу ребят? Они же в Уфу уезжают. Это был просто визит вежливости. Не более.

- Получается, у вас сейчас есть время даже на то, чтобы отдохнуть?

- Не скажу, что это отдых. Я же все равно наблюдаю за игроками. Мне интересны футболисты не только в «Спартаке», но и в «Локомотиве», в «Уфе». Это один из моментов моей работы.

- Планируете перебраться в Москву всей семьей?

- Не хотел бы об этом сейчас говорить. Естественно, живу я в гостинице. У меня очень много работы.

- СМИ обсуждают Сергея Лапочкина, который якобы мог играть на тотализаторе. Такое возможно?

- Я бы не хотел касаться судейства. Уже всем все видно. О чем тут говорить? Пусть органы занимаются, а мы увидим результат их работы.