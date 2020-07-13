«Ростов» опроверг информацию об уходе Карпина и Арутюнянца

ФК «Ростов» опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц и главный тренер Валерий Карпин могут покинуть команду.

«Уважаемые болельщики! Ранее в СМИ появилась недостоверная информация о возможном уходе из «Ростова» руководства клуба и главного тренера. Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц опроверг эту информацию. «Это неправда», — заявил Арташес Владимирович», - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте клуба.

Президент ФК «Ростов» опроверг информацию о кадровых изменениях в клубеhttps://t.co/0vPu99KCEy pic.twitter.com/Ao3QD7K05Q — Football Club Rostov (@rostovfc) July 13, 2020

Напомним, вчера «Ростов» в очередном матче РПЛ сыграл вничью с «Оренбургом» 0:0. После 28 туров ростовчане расположились на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.