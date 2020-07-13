Отец Еременко сообщил, что игрок выздоравливает после заболевания коронавирусом

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко выздоравливает после заражения коронавирусом.

Об этом ТАСС сообщил отец футболиста.

«Он идет на поправку, все по плану. Думаю, в следующем сезоне он будет готов сыграть», - сказал Алексей Еременко.

Еременко перешел в «Ростов» из «Спартака» в 2019 году. В текущем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Ростовчане расположились на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 44 очка после 28 туров.