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13 июля 15:29
автор: Юрий Нечаев

Отец Еременко сообщил, что игрок выздоравливает после заболевания коронавирусом

В текущем сезоне футболист не сыграет.

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко выздоравливает после заражения коронавирусом.

Об этом ТАСС сообщил отец футболиста.

«Он идет на поправку, все по плану. Думаю, в следующем сезоне он будет готов сыграть», - сказал Алексей Еременко.

Еременко перешел в «Ростов» из «Спартака» в 2019 году. В текущем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Ростовчане расположились на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 44 очка после 28 туров.

источник: ТАСС
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