Анатолий Бышовец: Не вижу оправданий циничному поведению Дзюбы и Александра Медведева

- Не вижу оправданий циничному поведению Артема Дзюбы и Александра Медведева. Для меня это унизительные вещи. Ведь вряд ли кто-то из них рискнет показать такое своим детям. К сожалению, мы живем в такое время. И это мои принципы, я негативно реагирую на такое. Можно простить даже недалекость ума Дзюбы и отсутствие у него нравственности, но оправдывать все это…, - цитирует Бышовца «РИА Новости».

Напомним, что после победного матча с «Краснодаром» в раздевалке «Зенита» капитан сборной России изобразил половой акт с иранским нападающим. Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев намекнул, что подобным образом команда из Санкт-Петербурга поступит со «Спартаком» в полуфинале Кубка России, а заместитель председателя совета директоров «красно-белых» Сергей Михайлов обратился к председателю комитета по этике РФС Сергею Андееву с жалобой на «Зенит».