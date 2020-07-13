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13 июля 20:36

Дженнаро Гаттузо: Мальдини может сделать еще много хороших вещей для «Милана» на посту директора

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо считает, что «Милан» должен оставить Паоло Мальдини в качестве технического директора.

- Семья Мальдини написала важные страницы в истории «Милана». Не может быть никаких споров о Паоло как о человеке, но думаю, что он все еще может сделать много хороших вещей для «Милана» в должности технического директора, - цитирует Гаттузо Football Italia.

Ранее сообщалось, что Мальдини может продолжить работу в «Милане», несмотря на конфликт с руководителем клуба Иваном Газидисом, но при этом ему не удастся сохранить пост технического директора.

Напомним, что Мальдини был назначен техническим директором клуба в прошлом году, став преемником Леонардо, вернувшегося в «Пари Сен-Жермен». До этого бывший защитник сборной Италии подчинялся бразильцу и занимал должность директора по спортивной стратегии и развитию.

источник: Football Italia
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