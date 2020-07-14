Трансфер Гайча из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА сорвался из-за требований агентов

TNT Sports сообщил подробности неудачных переговоров аргентинского «Сан-Лоренсо» и российского ЦСКА о переходе нападающего Адольфо Гайча.

Клубы договорились о сумме трансфера в 8,5 миллионов евро, однако затем агенты футболиста потребовали от армейцев дополнительные комиссионные в размере 10% (т.е. 850 тысяч евро).

Источник утверждает, что у представителей Гайча давний конфликт с «Сан-Лоренсо», и клубу из Буэнос-Айреса несколько раз не удалось договориться о продлении контракта перспективного игрока. Следующем летом Адольфо может покинуть команду в статусе свободного агента.

Ранее агент Гайча Матиас Фавано сообщил, что его клиент отказался от перехода в ЦСКА.

В минувшем сезоне Адольфо забил пять мячей за «Сан-Лоренсо» в 12 матчах чемпионата Аргентины, который был завершен досрочно. Также в активе нападающего один матч за национальную сборную страны. 11 сентября прошлого года он вышел на замену на 87-й минуте вместо Родриго де Пауля в товарищеской игре против команды Мексики (4:0 в пользу Аргентины).