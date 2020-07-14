Георгий Джикия: Ключевая встреча - дерби с ЦСКА, игра с «Зенитом» самая важная в конце сезона

- Несмотря на провальный сезон в премьер-лиге, в случае успешного результата в недавнем матче с ЦСКА мы могли бы подойти очень близко к топ-5. Так что я бы назвал то дерби ключевой встречей. Но на сегодняшний день, согласен, предстоящая игра с «Зенитом» самая важная в конце сезона, - цитирует Джикию «Российская газета».

Ранее новый генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов оценил шансы «Спартака» в полуфинале Кубка России, выразив уверенность, в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов, но отметив при этом, что важнее – избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух встреч.

Добавим, что полуфинальная встреча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 19 июля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.