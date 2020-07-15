Гол Жиру принес «Челси» победу над «Норвичем»

«Челси» на своем поле обыграл «Норвич» в матче 36-го тура АПЛ со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес точный удар Оливье Жиру в концовке первого тайма.

Благодаря этому успеху лондонцы закрепились на третей строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 63 очка и опережая «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» на четыре очка. При этом команда Романа Абрамовича провела на один матч больше.

«Норвич» замыкает турнирную таблицу. Команда уже лишилась даже теоретических шансов сохранить свое место в АПЛ на следующий сезон.

18 июля «Норвич» на своем поле примет «Бернли», а 23-го числа «Челси» сыграет в гостях против «Ливерпуля».